綠委林淑芬控黃國昌圖利財團　嗆來辯論

綠委林淑芬接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市“立委”林淑芬今天點名，台灣民眾黨“立委”黃國昌親近財團、把蘆洲人當二等公民，黃國昌昨晚在臉書反問，如果真的要談圖利財團，那是民進黨擅長的事情。林淑芬今天再嗆黃國昌為了尊新北市長侯友宜，現在連侯友宜放個屁都是香的，把嫌惡設施都丟到蘆洲來，難道蘆洲人一定要把三重果菜批發市場這塊大便吞下去嗎？



林淑芬也直球對決下戰帖，“我今天就三重果菜批發市場要不要遷到蘆洲來辯論”。



新北市蘆洲南北側重劃區目前還在中央審查，黃國昌日前受訪時砲轟“中央卡地方”，蘆洲綠委林淑芬在臉書痛批黃國昌，黃委員發言到底是無知，還是急於對三重果菜批發市場都更案建商財團拋媚眼，圖利三重建商財團，而犧牲蘆洲人民的權益？



雙方隔空一再互嗆，林淑芬今天再度公開批黃國昌，我們支持只要沒有三重果菜批發市場就通過重劃區規劃，蘆洲居民未謀其利先受其害，請黃國昌不要扯東、不要扯西，蘆洲人叫她來問黃國昌，請黃正面回答，不要迂迴。



林淑芬說，對於把三重果菜批發市場遷到蘆洲，黃國昌是支持還是反對？要選市長的人要像市長的樣，“你就直球對決”，到底要不要支持三重果菜批發市場移到蘆洲？只要三重果菜批發市場移到蘆洲，蘆洲人真的會萬劫不復。



林淑芬又說，請問黃國昌不是喜歡公共政策辯論，“我今天就三重果菜批發市場要不要遷到蘆洲來辯論”，你不是最愛找人辯論，“我今天就找你辯論”。



她不滿說，黃國昌為了尊侯友宜，侯友宜放個屁都是香的，但是把嫌惡設施都丟到蘆洲來，如果要都市計劃通過就必須要把三重果菜批發市場移到蘆洲來，這是新北市政府的說法，“難道蘆洲人只能吞下這口大便嗎？”



她痛批，不只是三重果菜批發市場，還塞了污水處理廠，環狀捷運線的機廠也塞到這個重劃區，把嫌惡設施通通塞到這塊地，告訴蘆洲人衹有接受才能都市計劃，難道黃國昌的想法跟侯友宜新北政府一模一樣嗎？