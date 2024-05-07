藍：柯建銘人神共憤已不適任　賴應道歉

國民黨團召開記者會，左起，羅智強、林思銘、鄭正鈐及許宇甄。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月7日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘稱4月3日花蓮地震是老天有眼，擋下中國國民黨所提的“立院”改革法案審查，引起嘩然。國民黨團“立法院”黨團今日上午召開記者會，怒轟柯建銘人神共憤，滿嘴血腥已不適任黨團總召，要求柯應自行辭職，民進黨賴清德也應出面道歉。



“立法院”司法及法制委員會昨日審查“立院”改革法案，柯建銘在程序發言時，脫口稱“老天有眼、發生大地震”，讓國民黨要硬幹的改革審查停下來。不過柯建銘昨日下午已出面召開記者會表示，“引起大家不舒服我也認了，我道歉。”



國民黨團明今日召開“柯建銘老天有眼說，民進黨出來面對！”記者會，由國民黨團首席副書記長林思銘主持，副書記長許宇甄、羅智強、鄭正鈐出席。



林思銘表示，政治人物應該悲天憫人，現階段全部人民都在為花蓮重建予以支援，但柯建銘竟然說0403花蓮大地震是老天有眼，如此充滿政治算計、幸災樂禍的發言，簡直是在人民傷口灑鹽，令人深感氣憤，我們嚴厲譴責。



林思銘指出，柯建銘這樣人神共憤的態度，賴清德還要繼續任用他嗎？蕭美琴曾說花蓮是她第二個家，那她可以接受柯建銘的言論嗎？柯建銘已經不適任民進黨團總召了，柯建銘要不要辭去總召職務以示歉意，請柯建銘講清楚。



鄭正鈐表示，柯建銘把災民傷痛當成政治攻防工具，凸顯民進黨只知道政治利益，對人民疾苦視而不見，賴清德應該要出來公開道歉，我們也要求柯建銘辭去總召職務。



許宇甄指出，賴清德說牧羊人要有羊群的味道，柯建銘滿嘴血腥，這就是民進黨要的牧羊人嗎？



羅智強表示，柯建銘說的話就是綠營一貫的冷血態度，這種輕蔑選民的態度也不是第一次，民進黨前“立委”段宜康因為選舉選輸了就說他無法不鄙視花蓮人，這就是民進黨的態度。請賴清德說清楚，柯建銘這種態度他接受嗎？