蔡特赦扁？江啟臣：應顧慮民意與司法威信

江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）外傳蔡英文決定在520卸任前特赦陳水扁，並會透過聲請沒收扁家被扣案的新台幣11億元不法所得，降低社會衝擊。中國國民黨“立法院副院長”江啟臣今天對此表示，特赦陳水扁涉及司法與政治，蔡英文當然有特赦的權力，可是應顧慮社會民意與司法威信，否則恐怕會產生許多問題。



《鏡週刊》7日報導，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，引述知情人士消息表示，目前幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡英文根據“總統”職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。“總統府”發言人林聿禪對此回應，府方現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



江啟臣到台中市會勘交通建設，針對特赦陳水扁議題受訪表示，此事涉及司法問題與政治問題，特赦是蔡英文的權力，若依照“憲法”來行使特赦，當然是蔡英文的個人意志，只是此舉對於陳水扁犯罪事實這部分的責任，以及社會大眾的觀感問題，都需要進一步探討，考驗蔡英文的智慧。



江啟臣認為，蔡英文身為上位者，應考慮特赦陳水扁相關議題，人民的反應，以及司法的威信可能因此受損，“總統”也好、司法單位也好，應該要對外界說清楚講明白，因為司法並不是衹有針對特定人士，大家常講說“法律之前人人平等”，520前若真的要特赦陳水扁，又要怎麼樣能夠讓民眾接受？絕對是在特赦過程當中必須嚴加考慮的。