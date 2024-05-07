520前夕統派向賴喊話：恪守“憲法”一中

“兩岸和平發展論壇”及”反台獨反介入聯合行動”召開記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）“兩岸和平發展論壇”及”反“台獨”反介入聯合行動”今天召開記者會發起“珍惜和平 兩岸共贏”和平宣言連署，要求民進黨2024當選人賴清德520就職，應聲明恪守“憲法”一中，並提出兩岸和平、社會公平等六大訴求。



活動的連署單位尚包括台灣地區政治受難人互助會、勞動黨、統一聯盟黨、觀察雜誌社、公民監督平台、藍天行動聯盟、孫文南院協會、大陳島鄉情文化促進會和保釣促統聯合會等超過50個統派團體，是在520前統派大集結向賴清德喊話的大動作。



這場記者會在台北市台大校友會館舉行，包括兩岸和平發展論壇發起人、勞動黨主席吳榮元、統一聯盟黨主席戚嘉林、前新聞局長鍾琴等超過10位統派意見領袖出席，現場也有近百位統派成員出席，氣氛熱烈。



會中提出六大訴求：一、依據兩岸同屬一中的憲政體制，及早重啟兩岸協商；二、回應多數民意，推動兩岸政治和解、鞏固和平，重啟兩岸社會、經濟及文化各面向交流合作，保障兩岸民眾交流往來的權利；三、反對將大陸作為敵對對象的任何軍購與兩岸政策，包括戰爭捐及任何導向毀台滅台的城鎮戰計劃與民間軍事動員；四、反對將兩岸界定為敵對關係，廢除綠色恐怖的《反滲透法》，使兩岸關係正常化，保障兩岸人民交流交往的正當權利；五、落實兩岸和平紅利，推動實現公平正義的社會改革方案；六、導正“去中國化”的文史課綱，還給台灣青年公正史觀與兩岸和平發展環境。

