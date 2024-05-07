陳其邁延攬蘇系李懷仁出任高雄副市長

數發部次長李懷仁將出任高雄市副市長。（圖：高雄市政府提供） 中評社高雄5月7日電（記者 蔣繼平）高雄市副市長共有3位，其中一位懸缺一年多，民進黨高雄市長陳其邁今早證實，將延攬過去擔任“行政院副院長”的辦公室主任、現任“數位發展部”政務次長李懷仁出任副市長。李懷仁是前“行政院長”蘇貞昌長期倚重的政治幕僚，陳其邁延攬蘇系人馬出任副市長，與蘇系互動受到外界關注。



高雄市副市長現為林欽榮、羅達生，前副市長史哲去年1月轉任“文化部長”後，其副市長的職位一直懸缺至今，昨晚傳出“數發部次長”李懷仁將出任高雄市副市長，引起注意。



陳其邁今天上午出席“高雄市楠梓區藍田國民小學校舍新建統包工程”動土典禮接受連媒體聯訪時證實這個消息，陳其邁也並表示李懷仁與他有多年共事默契，且“數發部”任內負責政府數位治理，對高雄推動智慧城市會有很大的幫助。



陳其邁指出，很早就認識李懷仁，無論是在民進黨中央政策會、“國會”期間，都對李懷仁掌握政策與產業趨勢的能力印象深刻，特別是他在“行政院”擔任副院長時，李懷仁是副院長辦公室主任，對於“口罩國家隊”、口罩實名制、科技防疫等重大政策，都扮演吃重且關鍵的角色。



陳其邁表示，李懷仁今年46歲，是民進黨年輕幕僚世代，有創新的想法與豐富的歷練，擔任“數發部次長”前，曾請他出任一卡通董事長，對於推廣一卡通數位支付、創意行銷等方面，獲得消費者好評與肯定。



李懷仁為暨南國際大學東南亞所碩士、政大國家發展所博士候選人，曾任蔡英文2012年“總統”候選人競選辦公室發言人辦公室副主任、民進黨政策會副執行長，“總統府”副秘書長辦公室主任、“行政院副院長”辦公室主任、一卡通董事長、現為“數位發展部”政務次長，預計五月底出任高雄市副市長。