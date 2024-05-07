蔡特赦扁? 親賴綠委許智傑：可考量大赦

綠委許智傑受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）有媒體報導蔡英文已決定在520卸任前特赦陳水扁，並會透過聲請沒收扁家已被扣案的新台幣11億元不法所得的方式，降低社會衝擊。對此，民進黨挺賴“立委”許智傑今天受訪表示，目前沒聽到確切消息。但他建議，可整體一併考量，不必針對個人，可以大赦作為考量。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤則表示，是否要特赦扁，我們黨團沒有任何訊息。



府方一早發聲明指出，現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



由於520之前特赦扁，被視為幫賴清德拆彈，民進黨挺賴“立委”許智傑今天受訪說，目前沒聽到確切消息，但他查了歷任“總統”大赦紀錄，蔣中正有一次、嚴家淦一次、李登輝兩次、陳水扁一次，曾經有五次大赦。目前監獄真的爆滿，如果蔡英文有這個考量。可以整體一併考量，不必針對個人，可以大赦作為考量。



媒體追問這是幫賴清德拆炸彈嗎？許智傑強調，“目前沒有確切訊息，我不要妄加揣測”，建議是可以整體用大赦概念思考。



這樣能安撫獨派嗎？他也說，這個還沒有確切訊息，我們不要妄自判斷，如果“總統”考慮大赦針對所有受刑人，歷年來台灣“總統”5次大赦，蔡英文可以這樣考量。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，是否要特赦扁，我們黨團沒有任何訊息，“總統府”上午清楚聲明是要確保扁健康狀況進行最好狀況，“就這個議題上，我們沒有任何訊息”，特赦也不是“國會”權限，他們尊重“總統”職權，也相信“總統”會有多元的思考，進一步處置。