柯建銘失言　柯文哲：政治不要泯滅人性

民眾黨主席柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘失言“老天有眼發生403花蓮大地震”，台灣民眾黨主席柯文哲7日表示，政治不要泯滅人性，然也許柯建銘與傅崐萁每天都在針鋒相對，但講這種話一聽就知道不對，也許柯建銘最近在“立法院”真的壓力太大，只能這樣講。



柯文哲7日赴台灣民眾黨“立法院”黨團進行晨會，會後接受媒體訪問。



媒體問及，柯文哲近期遭台智光案、北投士林科學園區案、京華城案相關爭議纏身，前台北市長郝龍斌表達“希望他全身而退”，柯文哲一聽就笑說，他要面對什麼？台智光的約也不是他簽的，他當時就很想處理，但“中華民國”還是個法治國家，不能說以後可能出問題就取消合約，既然台智光出事了，國民黨台北市長蔣萬安終於找到理由可以去處理，趕快去解約。



至於台北市議員組成調查小組，未來若約詢柯文哲，會否到場？柯文哲依舊老神在在地說，每天都在講三大案，結果搞到最後衹有2個案子要組調查小組，這不是很奇怪？他一開始就說是圍魏救趙了，就把相關公文全部上網公開，據他所知每個檔案都1000多頁，他不相信藍綠議員會努力讀完，很多都只是要搏名聲、蹭聲量。



柯文哲建議，不如好好做功課，全部上網公開讀完，你哪有問題1234寫一下，我們就會回答，這樣就好了。動不動把他叫去台北市議會，就只是在作秀而已。