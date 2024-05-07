童子賢拋核二核三延役帶風向？綠委意見不一

民進黨黨團召開記者會，左起洪申翰、吳思瑤及莊瑞雄。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠)民進黨智庫新境界基金會副董事長、和碩科技董事長童子賢最近常公開談核能政策，直接拋出希望可以讓核二、核三廠延役，被視為很可能是為賴清德能源政策鋪路。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天在輿情回應時表示，必須要三前提，首先是社會共識；第二，核安不能獲缺；第三，核廢料存放必須要有解方。



曾挽拒賴清德出任“行政院長”邀約的童子賢表示，如果不靠核電協助減少碳排，不僅台灣，全球都無法在2050年達到淨零碳排；他建議讓核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭奧爾基洛托核電廠三號機新型核電廠，核能發電占比可來到30%至32%，屆時平均電價會下滑約30%。



吳思瑤說，對於核二、核三廠是否延役，社會共識最重要，能源政策不是誰說了算，第二是，核能安全更不能獲缺，第三，核廢料也要解方，怎麼處置的問題。國民黨在“立法院”提出核能延役，但是國民黨有溝通嗎？國民黨主席朱立倫說核廢料不能永遠放在新北，新北市長侯友宜有權力處理乾式儲存槽，但是目前就卡在新北市。



民進黨“立委”洪申翰表示，哪個能源須選項都能理性討論，核能也不是解決能源唯一解方，由於台灣人口密集等，不管主張擁核或是廢核，都要從安全角度，不可能打折扣，台灣要討論核能選項該則麼走，安全條件之上都要最嚴謹評估與思考，才能綜合考慮。



洪申翰說，台灣面對核能比其他國家要考慮更多面向，核能使用不能不負責任，但都能理性討論，核能使用都有檢討空間，要在理性上論辯，也要確定社會共識是最大關鍵。



莊瑞雄雖然是民進黨不分區“立委”，但過去耕耘屏東選區，當地有核能電廠，他直接表達否定態度。