觀光業爭生存　藍委翁曉玲：禁團令於法無據

中華文化暨旅遊協會邀請藍委翁曉玲分享兩岸和平破冰、觀光全面開啟成果。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）民進黨政府6月起將重啟禁止旅行社出團赴大陸的禁團令，台灣多家旅遊業者7日召開記者會，要求政府盡速解除禁團令，讓陸客也能來台旅遊。中國國民黨不分區“立委”翁曉玲受邀出席強調，禁團令於法無據，民進黨擔心赴陸會損害台灣利益，完全莫須有、亂掰，大陸已釋出善意，政府若做不到，民間會一起努力。



中華文化暨旅遊協會理事長陳旻沁今日上午在台北市商業總會舉行“中華文化核心價值的傳承及文化創新創意之發展第三期培訓課程”，課程前開記者會，邀請翁曉玲分享兩岸和平破冰、觀光全面開啟成果。



與會者包括台北市觀光發展協會理事長陳怡璇、台灣觀光導遊人才促進會理事長朱建錳、台北市商業會常務理事兼國民黨革命實踐研究院副院長黃文雄、台北市商業會副理事長莊國海、旅行商業同業公會聯合會副理事長吳雁輝、台北市旅行商業同業公會監事主席翁炳贊、中華文化暨旅遊協會監事主席賴佳維。



陳旻沁等旅遊業者齊呼，要請政府盡速解除禁團令，業者們先前受到疫情影響已苦哈哈，如今兩岸旅遊若再不恢復，是雪上加霜，希望陸客能早日來台，促進商機與台灣經濟。



擁有德國慕尼黑大學法學博士學位的翁曉玲表示，陸客不能來台就是卡在台灣“交通部”，3月原本可恢復旅行社組團赴陸，豈料民進黨政府竟急轉彎，6月又要重啟禁團令，“交通部”於法無據、莫名其妙，竟說台人組團赴陸會損害台灣利益，莫須有、亂掰，民進黨政府、陸委會8年來都無視法律存在，僅憑一紙公文就限制赴陸。



翁曉玲更批抨，政府竟還限制每天衹有2000人陸客來台，很不合理，兩岸觀光經濟交流搞得很僵。她日前隨國民黨團總召傅崐赴大陸交流共17名藍委，深知觀光產業涉及台灣百工百業，沒陸客來台，就影響台灣經濟。他們到北京見到國台辦、文化旅遊部、大陸政協主席王滬寧，王滬寧很仔細聆聽“立委”心聲，他們感受到大陸善意。