陳建仁苗栗畢業巡禮　縣府官員全缺席

距離卸任僅剩不到2周時間的行政院長陳建仁，今日到苗栗視察心情看起來還不錯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗5月7日電（記者 盧誠輝）520將卸任的“行政院長”陳建仁今日上午到苗栗視察離岸風場，苗栗縣政府卻罕見地全員缺席，沒有任何官員陪同陳建仁視察，讓站在偌大的風力發電機前視察的陳建仁顯得格外形單影隻。



陳建仁今日上午到苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港視察離岸風場，包括“行政院”發言人林子倫、“經濟部次長”曾文生、“經濟部”能源署長游振偉、“行政院”中部聯合服務中心執行長徐定楨、“海委會”“海巡署”副分署長吳金河等人都到場陪同，在地的縣府官員卻無人陪同。



無黨籍苗栗縣長鍾東錦從2022年脫黨參選苗栗縣長當選後，和藍、綠、白始終保持良好互動，過去朱立倫、蔡英文、柯文哲到苗栗出席活動時，鍾東錦幾乎都會出席到場陪同，陳建仁接任“閣揆”後也曾多次到苗栗視察，鍾也幾乎都會陪同，就算無法出席，也會指派副縣長和其他縣府官員出席。



但根據苗栗縣政府昨日發出的行程表，有列出陳建仁視察苗栗行程，但卻在出席人員欄位填上“免派員”，還在備註欄強調“無安排縣府出席行程”。而同時間鍾東錦留在縣府主持縣政會議，副縣長和秘書長也在苗栗出席其他活動，甚至連任何一位局處首長都沒到場，這樣的做法相當少見。