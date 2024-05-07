反擊綠批登太平島　羅智強：民進黨才是小丑

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月7日電（記者 俞敦平）針對昨日因為宣佈中國國民黨“立委”登太平島之行延期，而被民進黨“立委”和名嘴大做文章嘲諷一事，國民黨“立委”羅智強7日上午於“立院”受訪表示，國民黨“立委”團確定將在18日出發，如此一來將不影響17日院會的表決。針對民進黨的攻擊，他反酸民進黨才是最大的小丑。



國民黨籍“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君原計劃5月16日帶領國民黨和民眾黨“立委”前往太平島，但因擔心遠距離和天氣因素可能影響17日“立法院”會的表決，決定延後考察。因此昨天遭到許多綠營民代和名嘴的攻擊與嘲諷，甚至有些綠營政論節目認為，國民黨團就是頂不住美國施壓的一群小丑。但馬文君已經迅速提出新計劃，將於18日出發，避免影響到院會的表決。



對此，羅智強指出，雖然原定於16日出發，但由於“立法院”17日有重要議案需要處理，加上台灣到太平島的距離遙遠，若天氣不佳可能會影響“立委”返台參與表決，因此決定將考察日期延後至18日。



羅智強強調，這次的登島行動是為了捍衛國家領土主權，並批評民進黨將登島行為視為可笑之舉，同時指出過去民進黨也有“立委”主張登島並且陳水扁也曾登島，他反諷說，依照這個邏輯，民進黨正是最大的小丑。



羅智強最後表示，若蔡英文沒有勇氣登島，則不應該批評其他人的決定。