郝龍斌曝京華城案非都更　柯應勇敢面對質疑

針對京華城容積獎勵案，台北市前市長郝龍斌（右）7日上午接受廣播電台專訪。（照:《POP撞新聞》提供） 中評社台北5月7日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的士林科技園區、京華城案，遭北檢依涉犯貪污列他字案被告偵辦。對此，前台北市長郝龍斌今天受訪時表示，誠心希望柯文哲全身而退，並建議柯文哲勇敢面對質疑，過程若有不合理、不合法的判斷，希望未來經過調查能還清白。



京華城改建案、北士科設定地上權案等爭議，近日遭民眾告發，台北地檢署2日表示，檢察官已分他字案，並指揮廉政署北調組偵辦，案由為貪污治罪條例，前台北市長柯文哲列被告。



台智光監視器網路費率爭議，以及京華城容積獎勵問題，都緣於中國國民黨前台北市長郝龍斌任內發生。對此，郝龍斌7日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，詳細說明2案緣由。



關於京華城容積獎勵爭議，郝龍斌表示，“京華城拿了840%容積獎勵，還開記者會說被霸凌，我覺得很可笑。”



郝龍斌指出，京華城只蓋了18年，因為經營不善被拆除，根本就不是都更。他還強調，外界說在他任內，因只給了392%容積獎勵而非560%，因此遭到“監察院”彈劾，“事實上當時京華城以12萬樓地板面積興建，是做到678%容積獎勵，“監察院”說尊重當初決定，當初根本沒被彈劾。”



郝龍斌強調，京華城案有很多不合理、不合法的地方，當時身為主事者柯文哲，應該做清楚說明，為何要做這樣的決定跟裁示。郝說，當時的京華城根本不是危老建物，也不符合都市更新條例，柯市府任內提供的容積獎勵沒有法源，只因當時京華城自行創設的規則，北市府就給了20%容積獎勵，這是前無古人後無來者，“如果都市更新都這樣做，台北市的都更真的不用搞了。”

