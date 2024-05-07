藍議員爆柯文哲第4案　明赴“監院”要求彈劾

左起，國民黨台北市議員林杏兒、鍾小平及楊植斗到魚果市場會勘工程進度。（照:鍾小平辦公室提供） 中評社台北5月7日電／台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內京華城容積率、北投士林科技園區地上權案案，遭台北地檢署列為被告。中國國民黨台北市議員鍾小平、楊植斗、林杏兒7日爆料，“萬大第一果菜及魚類批發市場改建案”將是柯的第4個弊案，直指該案3度流標後讓與柯友好的沈慶京“中華工程”以新台幣125億得標，再迫使議會擴充49億預算蓋完，明天將至“監察院”要求“監委”彈劾，後天至地檢署告發柯文哲官商勾結。



“一果及魚類批發市場改建工程”2020年開工，3度流標後由威京集團旗下的中華工程得標，截至4月施工進度34%。



《中時新聞網》報導，國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒、楊植斗今天至魚果市場會勘工程進度。鍾小平指出，魚果市場改建案流標三次後，柯市府以125億標給中華工程，將第一果菜批發市場六樓改為五樓、魚類批發市場八樓改為五樓，“因為他們兩個講好了嘛。”



楊植斗說明，依市府SOP，若工程一直流標，市府要檢討作法，評估能否用較經濟的材料符合原標案的條件或減項發包，所減的項目則“另籌預算再行發包”或“變更契約”，漁果市場改建採減項發包，因此原規畫果菜市場6樓、漁市8樓，均改為5樓。



楊植斗批評，柯採用後續擴充的方式，先讓中華工程得標再追加預算，不但違反SOP，也逼著現任市長蔣萬安和議會背書，追加49億預算。柯沽名釣譽，為彰顯自己的還債功力，將各大工程預算一減再減，流標情況層出不窮，再把追加的鍋留給蔣，省小錢花大錢，不但拿刀叉吃人肉，還吸人民的血，把自己養成1隻胖胖的蚊子。



鍾小平痛批，漁果市場改建工程由中華工程以125億元得標，但125億元根本蓋不起來，威京集團主席、中華工程董事長沈慶京敢標，就是因為和柯是好友，官商勾結綁標。而為避免魚果市場改建成爛尾樓，議會今年被逼著含恨通過追加預算49億元，讓果菜市場蓋完6樓、漁市蓋完8樓，柯實在壞到極點，太可恨。



鍾小平砲轟，明日會到“監院”要求“監委”彈劾，9日則至地檢署告發柯文哲、前副市長彭振聲和沈慶京。他喊話，蔣萬安也要硬起來對付柯，啟動政風調查，趕快把柯送進監牢。

