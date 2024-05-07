鍾琴：兩岸統一最大障礙就是美國霸權

公平監督平台發起人鍾琴。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）統派團體今天在台北集結召開記者會，發起”珍惜和平 兩岸共贏”和平宣言連署。扁政府任內新聞局長、公平監督平台發起人鍾琴在會中表示，兩岸之間衹有治權的競爭，沒有主權的爭議，兩岸統一面臨障礙，最大原因就是美國霸權所致，衹有認清這兩點，接下來才更能爭取台灣愛好和平發展的民眾認同。



“兩岸和平發展論壇”及”反“台獨”反介入聯合行動”上午舉行記者會，號召台灣社會各界，發起”珍惜和平 兩岸共贏”和平宣言連署，並提出兩岸和平、社會公平等六大訴求。出席者尚包括台灣地區政治受難人互助會、勞動黨、統一聯盟黨、觀察雜誌社、公民監督平台、藍天行動聯盟等超過50個統派團體。統派在520前夕大集結，向賴清德喊話。



這場記者會在台大校友會館舉行，包括兩岸和平論壇召集人吳榮元、統一聯盟黨主席戚嘉林、前新聞局長鍾琴等超過10位統派意見領袖領銜發言，現場也有近百位統派成員出席，眾人一起高唱“我們都是一家人”，象徵兩岸同是一家人。



鍾琴在會中表示，面對兩岸和平與否，要先弄清楚一個基礎，究竟今天的兩岸是一個什麼樣的關係？在法理上，目前兩岸仍處於內戰關係，只不過目前是暫停狀態，而這暫停狀態隨時可能恢復，但也可以因為兩岸睿智的民意而獲得和平解決。

