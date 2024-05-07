綠再提民代赴陸納管　藍白聯手第三度封殺

藍白委共10票贊成民代赴陸納管的相關修法暫緩。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月7日電（記者 張嘉文）“立法院”今天中午召開程序委員會，民進黨“立委”沈伯洋再度提出民代赴陸納管的相關修法，該案之前已兩度遭藍白合作擋下，台灣民眾黨“立法院”黨團今日對沈伯洋提案再提暫緩，獲得中國國民黨團支持。經表決為藍白共10票贊成，綠8票反對，第三度聯手封殺該案。



民進黨2024當選人賴清德即將在520就任，國民黨、民眾黨團也聯手在程序委員會提案，依“立法院”職權行使法”第15條規定，邀請賴清德至“立法院”，就職權相關大政方針進行“國情報告”，藍白同樣在人數優勢下表決過關，提案列為本周五院會討論事項第一案，預料當天可能再度出現表決大戰。



國民黨團書記長洪孟楷提到，對於邀請賴清德赴“立院”“國情報告”一案，院會10日將進行處理，屆時民進黨很可能要求協商，“立法院長”韓國瑜也將在下周召開協商，朝野若有共識，最快賴清德可於就職後的第一次周五院會，也就是5月24赴“立法院”報告；但若民進黨不同意，時程就會再往後。他強調，國民黨沒堅持“國情報告”形式，希望綠營好好討論。



另外，國民黨團在程序委員會上也提案，將蔡英文政府日前公布的NCC委員提名名單暫緩列案，經表決國民黨9票、民進黨8票，民眾黨棄權一票通過該提案。



洪孟楷強調，蔡政府現在是看守“內閣”，不適宜提出NCC委員名單，應該待“賴政府”上台後才提出，且此次名單沒有和在野黨協商，名單成員也有很多爭議，國民黨團當然主張要暫緩。