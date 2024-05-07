趙少康列赦扁三要件　貪污的錢須全歸還

外傳蔡英文將在520前特赦陳水扁，趙少康在臉書發文表示看法。(照:趙少康臉書) 中評社台北5月7日電／蔡英文即將在520卸任，如今傳出蔡可能會特赦涉貪的陳水扁，並以聲請沒收扁家已被扣案的新台幣11億元不法所得方式，降低社會衝擊。對此，前中廣董事長趙少康今日在臉書發文指出，如果陳水扁想被特赦，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。



趙少康認為，蔡英文恐在520前特赦阿扁的消息，可能是府方想先看看各界反應，再決定後續如何處理。不過他表示，不管蔡英文劇本怎麼寫，阿扁貪污的錢必須全部歸還，被查出的11億元都可能只是冰山一角了，更何況如果阿扁被特赦，在海外只凍結沒被沒收的8億元就要全部發還扁家，被查扣的豪宅、鑽石珠寶也會一併解凍，“這些都是民脂民膏，要人民怎麼接受？”



陳水扁因龍潭購地等案遭判刑20年，入獄6年多後以罹患失智等疾病為由，在2015年獲准保外就醫，並已多次通過保外就醫效期展延，至今已9年。



根據《鏡週刊》今日引述知情人士的說法，指總統府幕僚研議針對陳水扁已判有罪確定的龍潭等4大弊案，由蔡英文根據《憲法》第40條賦予總統的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。



府發言人林聿禪今天回應，府方現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



對此，趙少康今在臉書發文指出，陳水扁保外就醫後又是站台又是主持，早就是司法尊嚴最大的汙點，如果想被特赦，他認為，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。趙少康強調，不是不能特赦陳水扁，但蔡英文應該先跟阿扁協商，確認“認錯、道歉、還錢”三項條件缺一不可，再啟動後續程序。



趙少康文末也列出蔡英文8年的歷史定位，包括關中天、斷了8個“邦交國”，把最高法院、大法官、NCC全都換成自己人馬，並諷刺表示，若蔡再無條件特赦阿扁，又留下一個不好的示範，這都是“總統制”下“贏者全拿”的弊病，“總統”的意志可以決定“國家”發展，難以制衡。