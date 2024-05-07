布農族奧運23日高雄登場　射耳祭秀特色

布農部落原音舞團7日在高市府四維行政中心前，表演祈福儀式，為射耳祭揭開序幕。（高雄市政府原住民事務委員會提供） 中評社高雄5月7日電／有“布農族奧運”之稱的全台布農族射耳祭23至25日在高雄那瑪夏區舉行，區公所7日在高市府前為活動祈福。民進黨高雄市長陳其邁表示，將挹注新台幣800萬元優化活動場地、宣傳與規劃等。



第21屆全台布農族射耳祭，將於5月23日至25日在高雄那瑪夏區舉辦，迎接這場“布農族奧林匹克運動會”盛事，布農部落原音舞團7日在高市府四維行政中心前廣場，表演祈福儀式，為射耳祭揭開序幕。市府秘書長郭添貴代表市長陳其邁出席，與現場與會者持弓拉滿，為射耳祭揭開序幕。



高雄市政府原住民事務委員會指出，那瑪夏區公所邀布農部落原音舞團為活動祈福，儀式如同布農族射耳祭縮影，呈現祭槍祭、小米豐收歌、報戰功、飲酒歌及歡樂歌等。



市長陳其邁表示，為了讓參與者感受那瑪夏原住民文化及運動盛事，市府分別挹注活動宣傳及規劃500萬元、改善活動場地與提升相關設備300萬元，希望全台布農族人盡情享受，歡迎民眾參加感受原住民族熱力與文化。



原住民事務委員會主委阿布斯表示，將協助區公所推動祭典線上看及活動宣傳，讓無法到場民眾能透過網路直播感受現場震撼，提高原住民族文化能見度。



今年由高雄那瑪夏區主辦的布農族射耳祭，除了有射耳祭、播種祭、除草祭、嬰兒祭、收穫祭、進倉祭、封鋤祭、立白祭、狩獵祭等祭儀展演，還有射箭、鋸木、籃球、排球等競賽。最受期待的選手之夜，更邀請巴大雄、金禾雅、全凱傑、喬琳等歌手演出。



此次參與鄉鎮有高雄市那瑪夏區、高雄市桃源區、南投縣信義鄉、南投縣仁愛鄉、花蓮縣卓溪鄉、花蓮縣萬榮鄉、花蓮縣瑞穗鄉、花蓮縣豐濱鄉、台東縣海端鄉、台東縣延平鄉、台東縣長濱鄉等鄉區參賽，各地布農族運動好手齊聚那瑪夏，精彩可期。

