觀光補助挹注花蓮　饒慶鈴：不能忘了台東

台東縣長饒慶鈴呼籲“中央”振興補助“不能忘了台東”。（照:饒慶鈴臉書） 中評社台東5月7日電／為了振興花蓮觀光，“交通部觀光署長”周永暉6日表示，相關振興預算都將用在花蓮，至於台東將另外匡列預算，上路時間會晚一點。對此，台東縣觀光協會今天率領近百名業者到台東縣議會抗議，包括台東縣長饒慶鈴、台東縣議長吳秀華親赴現場關心，“立委”黃建賓、盧縣一、黃仁也派代表瞭解情形。



0403花蓮強震，重創花蓮觀光，“交通部觀光署”原定7月起挹注新台幣10.6億元振興花東旅遊，因將台東縣納入補助，引發花蓮縣觀光業者不滿。觀光署長周永暉宣布，自6月1日起至9月30日，花蓮住宿補助，總經費9.65億元全數用於花蓮。至於台東，會另外匡列預算，上路時間會晚一點。



饒慶鈴呼籲“觀光署”，可以協助花蓮，因為花蓮急需振興，但不能忘了台東，能夠體恤花東是一體，台東的觀光勢必會受到花蓮地震的影響，她說希望握有手中握有資源的“中央”長官、能夠多考慮，能夠拿更多的資源，除了補助花蓮縣之外，同樣也要補助台東，希望“中央”聽到我們的聲音。



台東縣觀光協會理事長李數奼說，這1個月來退房電話不斷，原本期待“中央”補助花東獎勵補助，卻傳出台東延後上路，這已造成台東鄉親忿恨不平，手心手背都是肉，“中央”應把餅做大，擴大補助範圍，就應該一樣6月1日。

