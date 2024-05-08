中評關注：江啟臣展現力拚台中市長企圖心

江啟臣辦理會勘，藍委黃健豪（左起）、廖偉翔、羅廷瑋、顏寬恒同台。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月8日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院副院江”啟臣被視為角逐2026台中市長的可能人選，江近來動作頻頻，以“副院長”身份跨選區在全市跑透透，布局意味濃，7日辦理交通建設會勘，更一口邀集4位台中藍委“助陣”，國民黨在台中市有6席區域“立委”，有5人集結，企圖心明顯。值得注意的是，缺席的藍委楊瓊瓔也是角逐市長的可能人選，未參與會勘，耐人尋味。



國民黨台中市長盧秀燕2026年將屆滿卸任，藍委江啟臣、楊瓊瓔等人都被視為可能接班人選。其中江啟臣具有“立院副院長”身份，近期頻繁到跨出其選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平）在大台中各地活動，包括建設考察會勘、公益活動、藝文活動、市府公務行程等都能見到江的身影，雖然尚未公開表態參選市長，但企圖心溢於言表。



江啟臣除了勤勞在台中各地跑行程，也開始招兵買馬，擴充幕僚及服務團隊量能，延攬媒體人或民代助理人員，並分配責任區，幫助鞏固其選區之外的弱勢區域，同時在公開行程上經常與盧秀燕同台，或邀集黨籍“立委”、議員同行，壯大聲勢。



江啟臣7日辦理台中市交通建設會勘，了解“水湳轉運中心增設高速路網聯絡專用道”、“國道1號后豐雅段拓寬”等工程狀況，台中市國民黨區域“立委”顏寬恒（第二選區）、廖偉翔（第四選區）、黃健豪（第五選區）、羅廷瑋（第六選區）出席與會，台中市6席藍委有5人在場，顯然江有意形塑黨內支持的形象。



6席台中市區域藍委獨缺楊瓊瓔，耐人尋味，尤其江啟臣會勘“國道1號后豐雅段拓寬”工程就在楊的選區內，楊瓊瓔6日才在同地辦理會勘，找了國民黨台中市議員賴朝國、吳呈賢、吳建德同台。江啟臣、楊瓊瓔後續互動值得觀察。

