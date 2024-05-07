黃偉哲開箱520晚宴伴手禮　滿滿台南味

黃偉哲7日開箱520就職晚宴伴手禮，禮品皆出自台南在地知名廠商。（台南市府提供） 中評社台南5月7日電／賴清德520就職晚宴將於台南舉辦，民進黨台南市長黃偉哲7日開箱專為宴會賓客準備的在地伴手禮，包括無患子、果醬男孩等在地業者產品，裝滿特製的台南400及茄芷袋兩個提袋。



今天在永華市政中心舉辦宴會伴手禮開箱記者會，由民進黨台南市長黃偉哲與主要贊助商“府城之聲”廣播電台董事長康銀壽及伴手禮廠商出席，共同公布為520宴會準備的台南特色伴手禮組合。



市長黃偉哲表示，這次宴會伴手禮由官方、民間共同準備，每一樣都是精挑細選，不論是在世界得獎或是在市場熱銷，都經過千錘百鍊，非常厲害。台南已經準備好歡迎參加宴會的賓客，希望大家除了吃好料，順便瞭解台南優質廠商奮鬥過程與事蹟。因為這些優質廠商不僅是台南之光，也是台灣之光。



台南市政府提供資料指出，520晚宴特色伴手禮組合，以特製台南400提袋，裝有“深緣及水－酥餅禮盒”、“古寶無患子－活膚皂禮盒”、“台風造酒－台南風味精釀啤酒”、“台南果醬男孩－紅酒桑椹果醬”以及“台塩海洋鹼性離子水”等，都出自台南在地知名廠商。



台南市府指出，康銀壽贊助另一袋特色伴手禮，把譽為“鹽中的魚子醬”北門頂級鹽花、鳳梨酥以及吳寶春麵包，裝入特別設計的“台灣LV”茄芷袋內，符合賴清德選在台南舉辦國宴的“越在地、越國際”精神。

