混元禪師砸13億南投蓋“類總統府”引熱議

混元禪師斥資新台幣12.8億元興建的“唯心大禮堂”，外觀類似“總統府”。（照:南投縣府提供） 中評社南投5月7日電／在南投創立易經大學的唯心聖教創教宗主混元禪師，近日斥資12.8億元修建“唯心大禮堂”，並於昨日舉行動土大典，中國國民黨南投縣長許淑華也到場參加執鏟動土儀式。大禮堂的模擬圖曝光後有眼尖網友發現，不論外觀造型或是配色都與“總統府”外觀近似，引發熱議。



“唯心大禮堂”模擬圖曝光後引發網友熱議，許多人都覺得不論是大禮堂的外觀，或是配色都近似“總統府”，且認為實在有夠像。



混元禪師6日主持唯心聖教唯心大禮堂動土大典，他與南投縣長許淑華、台灣教育大學系統總校長吳清基（前“教育部長”）、南投縣議員林憶如、林儒暘、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡景賢等多位貴賓共同執鏟動土，祈願工程順利。



混元禪師本名張益瑞，是南投縣中寮鄉人，長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉創設禪機山仙佛寺而聲名遠播，成為仙佛寺開山祖師，自創“唯心聖教”，長年透過電視節目傳播宗教理念，並於南投市八卦山創立易經大學。



唯心聖教功德基金會斥資新台幣12.8億元在興建“唯心大禮堂”，混元禪師在動土大典上表示，“唯心大禮堂”為地下2層、地上7層、屋突4層鋼筋混凝土建築，可容納5000人，占地共5200平方公尺，工程預計在2027年落成。落成後將聯合意大利的國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議，日後也會定期舉行易經風水與宗教研習課程。

