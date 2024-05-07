翠玉白菜旁簽文件　台北故宮認了流程疏失

藍委黃健豪踢爆故宮人員在翠玉白菜旁簽文件。(照:黃健豪提供) 中評社台南5月7日電／台北故宮博物院去年將“翠玉白菜”等15件展品借給台南市美術館，卻爆出工作人員直接打開展櫃，在“翠玉白菜”旁簽署文件，距離不到3公分的荒謬事件，挨轟對文物不重視。對此，院方坦承疏失，並嚴厲責成相關同仁，並召開檢討會議。



台北故宮與台南市美術館合作“千載南逢：故宮國寶貯台南”大展，展出15件人氣藝術品，南美館3月10日在臉書PO出展覽花絮，其中一張是人員在簽收點交翠玉白菜，但2人竟直接在翠玉白菜旁收，在沒有玻璃隔板的情況下，與紙筆僅不到3公分距離。另外，南院日前也發生清潔人員隨意進出庫房等狀況。



故宮器物處處長吳曉筠說明，該照片是人員正在進行文物檢查、驗收的最後過程，仔細看文物還是在相對安全、受保護的狀態下，但也坦承簽收過程有些“小疏失”，標準程序應該是在檢視完後，把固定物清除、並將文物撤下，再到另外的檯面做簽署。



吳曉筠指出，由於台灣是地震很多的地方，因此在固定的強度上會特別用心，照片上翠玉白菜還處於十分穩固的狀態，但同仁確實有點急，才會直接在旁簽名，流程有疏失。



針對此事，故宮已對同仁嚴厲口頭懲處，至少召開3次會議，讓未來佈策展流程能更完善，對於安全細項也有更多規定，並由院長再次確認，讓全院同仁將來能有所依憑。



至於清潔人員進出庫房，南院處長彭子程提到，所有外包清潔人員要入庫房，都要經過提報名單，而今年3月故宮同仁比對發現，有2位不在名單內，後續確認是廠商自行抽換。此事沒盡到查核廠商身份的同仁，已經提報到考績會，廠商違規部分也會嚴厲懲處。