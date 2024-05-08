屏東石斑銷陸年產值百億　蘇清泉：漁民受益

屏東養殖石斑再度重啟銷陸，藍委蘇清泉（中）是關鍵推手。（中評社 蔣繼平攝） 藍委蘇清泉手上捧著即將外銷的龍虎斑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月8日電（記者 蔣繼平）台灣養殖石斑產業前年因藥檢未通過暫停輸陸，直到去年底部分解禁，今年一月再度重啟輸陸後，這4個多月來相當順利，為了避免藥檢未過，業者更是戰戰兢兢。在石斑重啟輸陸中穿針引線，大力促成的中國國民黨“立委”蘇清泉指出，屏東縣養殖石斑產業年產值一百多億新台幣，內銷市場有限，這會讓農民陷入困境，幫漁民外銷找出路，沒有藍綠意識形態。



目前龍虎斑產地價格，今年重啟銷陸前每台斤新台幣100元到120元，現已漲到新台幣200元到220元。蘇清泉也開心地說，產地收購價格漲了一倍，養殖漁民都有受益，大陸市場那邊反應也都很好。



大陸自2022年6月13日起以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。時隔一年半，2023年12月22日起大陸恢復台灣地區石斑魚輸入，首批通過審核合格並予以註冊登記的養殖企業為7家，其中6家來自屏東、1家來自高雄，首批就在今年1月9日重啟銷陸。



屏東縣是台灣石斑魚產量最多的縣市，佔全台超過5成，整體養殖漁業總面積更高達4900公頃、年產值近新台幣100億元。7日中午，一艘活魚運搬船已停妥在屏東鹽埔漁港，一輛又一輛的活魚運輸車陸續抵達，把剛從魚塭抓上岸的龍虎斑一袋袋倒進船艙內，準備出港送往福建東山港。



此次石斑魚重啟銷陸扮演穿針引線的國民黨不分區“立委”蘇清泉，7日前往屏東鹽埔漁港關心業者銷陸情況。蘇清泉指出，年產值一百多億台幣這是很可觀的數字，內銷市場有限，這會讓農民陷入困境，價位高的石斑不會有人天天吃，班班吃石斑政策最後也不了了之，因此亟需幫養殖漁民找出路。

