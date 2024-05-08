石斑重啟銷陸帶動價格　屏東養殖戶喜迎春天

屏東縣林邊區漁會第六產銷班班長陳俊宏從事養殖近30年，談及養殖產業相當有感觸。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月8日電（記者 蔣繼平）大陸今年一月重啟台灣石斑輸入，台灣外銷主力的龍虎斑產地價格一路飆升翻倍，讓養殖漁民喜迎春天到來。屏東縣林邊區漁會總幹事陳忠敏就形容“幾年才碰一次，大家好開心”，更提及正在搶著抓魚，就怕年初魚害影響不夠抓。基層漁民陳俊宏也說，大家都希望兩岸和緩，讓市場交易正常化，收入也會比較穩定。



大陸2022年6月13日起以檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。時隔一年半，2023年12月22日起大陸恢復台灣地區石斑魚輸入。自從今年1月重啟銷陸後，龍虎斑的產地價格，一路從每台斤新台幣100元到120元，飆漲到新台幣200元到220元。



屏東縣是台灣石斑魚產量最多的縣市，佔全台超過5成，整體養殖漁業總面積更高達4900公頃、年產值近新台幣100億元。養殖漁業主要分布在沿海鄉鎮，林邊、佳冬、枋寮等地，外銷主要漁種為龍虎斑、午仔魚等。



“石斑沒有外銷大陸真的不行！”屏東縣林邊區漁會總幹事陳忠敏指出，去年石斑產地收購價格十分低迷，因為只剩內需市場的話，收購價格就會被抓魚的業者控制，但是只要大陸市場外銷有在走，外銷市場的價格就會有競爭，價格就不會被壓低，不會被內銷的價格控制，養殖漁民才會獲利。



提到屏東養殖漁民的反映，陳忠敏更是形容“真的是幾年才碰一次，大家開心死了，現在就怕魚不夠抓！”他解釋，因為今年有遇到魚害，3月放的魚苗存活率低，加上這幾個月外銷通路比較順，陸港澳都有在走，業者拚外銷最近是“搶著抓魚”，真的都在搶貨。



從事養殖已有近30年的林邊區漁會第六產銷班班長陳俊宏，擁有養殖池面積一甲半，談到近兩年的產業近況也是很有感觸，他說，大陸市場沒有再走，台灣這邊一定會滯銷，只能苦撐，雖不到虧錢，但也不能賺錢，基層不懂政治啦，但是大家都希望兩岸和緩，才能讓市場交易正常化，養殖漁民收入也會比較穩定。