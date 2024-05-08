張麟徵語中評：統一是進行式 綠不作不死

台灣大學政治系名譽教授張麟徵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月8日電（記者 楊騰凱）台灣大學政治系名譽教授張麟徵接受中評社訪問表示，接下來的台海局勢發展就是“不作不死”，統一就是進行式，倘若民進黨政府不作妖、不擦槍走火，局勢就不會有突發的改變。但民進黨政府只要又有一些風吹草動，台灣馬上就會面臨很大的風險，越想變花樣，情況保證會更糟。



張麟徵為法國巴黎大學法學博士，專長為國際關係、國際法，著有《歧路上的台灣》、《泥淖與新機—台灣政治與兩岸關係》等著作，現為台灣大學政治系名譽教授。



張麟徵表示，對於接下來的台海局勢，她必須講四個字，民進黨政府就是“不作不死”，你就乖乖的，你就沒有危險，可是你如果想要變點花樣，保證是越變越糟。民進黨政府2022年如果能夠拒絕如美國眾議院前議長佩洛西訪台的誘惑，就不會失去“台海中線”，可惜就是拒絕不了。如果不對一艘廈金水域的大陸漁船窮追，也就不會失去金門的“禁限制水域”管轄權，人家現在就經常到你的水域巡邏、執行公務，你也無可奈何。



張麟徵指出，就她的判斷，台灣現實狀況真的非常危險，她認為大陸目前的兩手策略很清楚，一手就是對人民、對在野黨盡量釋放善意，傳達真的沒有要戰爭，我們彼此都是一家人，坐下來談都好解決，凡事不外乎是你讓一點，或我讓一點，但不論你吃點虧或我吃點虧，我們都是自家人，所以沒有關係，現在大陸把這一手發揮到極致，近期對台灣都非常好。

