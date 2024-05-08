張平沼今率團訪陸　詹江村盼持續堆疊善意

國民黨桃園市議員詹江村證實將隨團訪陸。（中評社 資料照） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼今日率團訪問大陸，也是出訪團員之一的中國國民黨桃園市議員詹江村接受中評社訪問證實此事，他表示約在半個月前接獲基金會秘書長朱鳳芝邀請，此行希望能夠增進兩岸民意代表的交流，持續堆疊善意，化干戈為玉帛，讓兩岸能和平共榮。



海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、“救國團”主任葛永光和國民黨前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前“立委”柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前“國大代表”林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。



詹江村指出，他約在半個月前接獲朱鳳芝的邀請，毫不猶豫便一口答應，因為他向來主張兩岸應多交流，增進彼此認識，尤其是在前陣子兩岸關係較緊張的氛圍下，在馬英九和17藍委先後訪陸後，應持續堆疊善意，化干戈為玉帛，讓兩岸能和平共榮。



海峽兩岸民意交流基金會將搭乘8日上午7點30分的華航CI511班機從桃園機場第二航廈起飛，上午10點55分抵達北京首都國際機場，展開為期7天的訪問行程，前2天將在北京和國台辦主任宋濤與全國政協委員會面交流，中間4天將前往山東省濟南市和淄博市參訪，最後一天再返回北京與海協會會長張志軍會面後才返台。



詹江村說，因桃園市議會定期會仍在開議期間，他和舒翠玲、楊朝偉只會出席前2天的北京行程，第3天就會搭機返台，準備下周的市政總質詢。



海峽兩岸民意交流基金會自2010年與全國政協建立互訪機制以來，雙方每年均互訪1次，主要用意在促進兩岸民意代表的交流，台灣參訪團每年訪陸均為7天行程，都會先到北京進行交流互動，後才參訪其他省份，歷年曾先後到訪包括上海、江蘇省、湖南省、內蒙古、青海省和貴州省等地，團員最多曾高達45人。