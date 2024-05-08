中評關注：蔡卸任前夕拋赦扁議題何用意？

陳水扁去年曾經為了陳致中條款到府前陳情。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）傳出蔡英文520卸任前可能特赦陳水扁，距今只剩下短短10幾天，作業上可能來不及；此類消息，在賴清德1月當選後，已經第二次出現。是否蔡英文刻意要給賴清德壓力，如果賴能夠公開表態支持特赦扁，蔡英文任內可能處理。但扁獲赦後，在政治上又是一尾活龍，對賴就沒有壓力嗎？蔡若赦扁是幫賴“拆彈”，還是“引彈”，還很難說。



今年2月中旬，就有媒體報導說，民進黨討論特赦陳水扁，並聚焦3個可能性方向，包括蔡英文卸任前先特赦、賴清德就任後特赦、3位前“總統”所涉案件一併處理，就等賴清德做最後決定。當時新系回應是，黨內還沒有正式討論，但要特赦扁也不是不可以，必須要跟社會對話。



事隔2個多月，再度傳出蔡英文擬於卸任前特赦扁，這次方向是蔡英文根據《“憲法”》第40條賦予“總統”的職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第3條對受罪、刑宣告之人，給予免除其刑的執行。也就是扁一旦獲“免除其刑的執行”特赦，仍屬有罪之人，但未執行完的殘刑就不必再坐牢，若扁認為自己無罪，就要向“憲法”法庭聲請裁判審查，由大法官決定，或請“檢察總長”向“最高法院”提起非常上訴。且為避免衝擊過大，將針對扁家已扣案的新台幣11億餘元犯罪所得全部聲請沒收。



若從這兩個傳聞來看，特赦扁的議題，確實在進行中，只是距離蔡英文卸任已經剩下10幾天，“法務部”受訪也回應稱，尚未接獲指示。還是蔡政府拋出這個方案測風向，一方面測試民眾接受度，另一方面也要賴清德一起背書。如果這個時間來不及，賴清德上台仍可按照這個方式特赦扁。等於由蔡英文與賴清德共同承擔起特赦扁的社會壓力。



蔡英文自從2016年上任以來，特赦扁的議題就一再被討論，但拖了將近8年，選在即將卸任前傳出特赦扁的訊息，是要拉攏扁，還是對民進黨深綠有所交代？還是要把特赦議題緊緊與賴清德扣在一起。

