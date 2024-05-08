段心儀：賴不排斥中華文化　兩岸仍有生機

中華語文教育促進協會秘書長段心儀接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）對於民進黨賴清德520上任後的兩岸關係，前北一女國文老師、中華語文教育促進協會秘書長段心儀向中評社表示，賴清德曾援引金庸小說中的字詞和台大校長管中閔對嗆，武俠小說的來源正是中華文化，從這點可以看出賴比蔡英文更有中國文學底蘊，也可能不完全排斥中華文化。



段心儀強調，在日前剛落幕的習馬二會中，中華民族、中華文化等較軟性詞語被熱烈討論，對照賴清德當時引用的武俠小說字詞，希望賴能真正深思自己的文化根源，民族底蘊是什麼，如果賴能好好的接下這個球，其實是為兩岸的和平留下一線生機。



段心儀曾擔任北一女等國中、高中教師，余光中散文獎負責人、中華文化基本教材編輯委員和編審委員、“中華語文教育促進協會”理事長，文化中國論壇執行長等。現為“中華語文教育促進協會”秘書長。



段心儀接受中評社訪問，談到中華民族和中華文化等詞語和意義對接下來520後的兩岸關係，是否可能產生影響？她說，馬英九其實透過習馬二會，已經幫賴清德在兩岸塑造了很好的氛圍，然後用中華民族這比較軟性調子的詞語創造了空間，對賴清德來說，可能因為“台獨”形象太過鮮明，所以外界大多認為賴會接下這球的可能性不大。



段心儀表示，但是她觀察到，賴清德其實對於中華文學是有興趣的。她舉例說，2018年的卡管案風波，當時的台大校長當選人管中閔引用金庸小說“倚天屠龍記”中的“九陽真經”口訣“他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江”回應風波。



時任“閣揆”的賴清德，也引用“九陽真經”中的“他自狠來他自惡，我自一口真氣足”來回應。