闊別7年再訪陸　兩岸民代搭友誼橋樑　

海峽兩岸民意交流基金會今日組團訪陸，成員包括來自企業界、卸任立委和現任桃園市議員等一行共25人。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼今日率團訪問大陸，成員包括來自企業界、卸任“立委”和現任桃園市議員等一行共25人，搭乘上午7點30分的華航CI511班機從桃園機場起飛，將在上午10點55分抵達北京首都國際機場，展開為期7天的訪問行程。這是該基金會闊別7年後再度訪陸，希望能為兩岸民意代表搭起友誼的橋樑。



8日清晨不到5點，就有成員陸續抵達桃園機場第二航廈出境大廳華航第13號櫃台集合，基金會秘書長也是前藍委的朱鳳芝則是忙進忙出，協助團員辦理報到和登機手續。朱鳳芝向中評社表示，基金會過去每年均會率團訪陸，後來因兩岸關係生變與新冠疫情影響而中斷，這是她第5次跟團訪陸，主要目的是讓兩岸民意代表做意見交流，每次收穫都很多。



海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、“救國團”主任葛永光和國民黨前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前“立委”柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前“國大代表”林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。