張平沼今率團訪陸　魯明哲送機盼正向交流

張平沼今日率團訪問大陸，魯明哲一早就到桃園機場送機。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼今日率團訪問大陸，成員包括來自企業界、卸任“立委”和現任桃園市議員等一行共25人，中國國民黨“立委”魯明哲也在清晨5時許現身桃園機場第二航廈出境大廳送機，貼心問候每位團員。魯明哲向中評社表示，兩岸能多交流是好事，希望能朝正向發展，增進彼此瞭解，減少不必要的誤解。



海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、“救國團”主任葛永光和國民黨前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前“立委”柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前“國大代表”林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。



8日清晨不到5點，就有成員陸續抵達桃園機場第二航廈出境大廳華航第13號櫃台集合，基金會秘書長也是前藍委的朱鳳芝則是忙進忙出，協助團員辦理報到和登機手續。魯明哲則是在清晨5時許出現在機場大廳送機，親切地向每位團員問候送行。



魯明哲指出，因為知道有很多“立法院”的前輩要隨團訪陸，所以特別趕來機場送機，他期盼兩岸能正向交流，增進彼此瞭解，減少不必要的誤解。他送機後要立刻趕回“立法院”，因為現在“立院”藍綠對決態勢明顯，每天都像在打戰一樣，今天雖然不是院會，但國民黨“立院”黨團一樣是甲級動員，他會繼續堅守“立法院”。