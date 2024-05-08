吳釗燮為何生氣？歷史哥畫圖點出秘密

針台捷合作援烏案，藍委李彥秀在臉書發文表示看法。(照:李彥秀臉書) 中評社台北5月8日電／中國國民黨“立委”徐巧芯日前爆料援烏計劃1千萬美金是透過“捷克衛生科技院”（CHTI）執行計劃，質疑政府圖利特定廠商，“外交部”昨天告發徐巧芯涉犯洩密罪。國民黨“立委”李彥秀痛批這是麥卡錫主義借屍還魂。名嘴歷史哥李易修則質疑，“外交部”10%的經費出了“立院”監控範圍，會不會流到不該進入的地方？是否怕外交產業鏈大秘寶現原形？



外號“歷史哥”李易修在前高雄市長韓國瑜參選市長時期以直播出道。有關台捷合作援烏案，李易修在臉書發文PO出一張路徑解說圖解釋原委，他指出，正常來說本案應該是由台灣購買台灣的物資，或者由捷克方購買當地物資，捷克方負責轉送到烏克蘭，中間的費用由台灣直接支付即可！然而台灣政府卻跟捷克方採取複雜方式，怪就在指定台灣廠商佔3-4成採購比例，但卻非台灣就地採購，要先錢到捷克第三方機構才能執行，這錢就完全在“立委”的可監管範圍外了！



藍委李彥秀7日也在臉書發文表示，從“外交部”第一時間新聞稿，通篇內容都在批鬥徐巧芯，澄清事實部分衹有“合作方式公開透明，成果可昭公信”短短兩句話；綠營撲天蓋地的圍剿，到“外交部”以“洩漏“國防”以外秘密罪”正式提告。在在都證明一件事：麥卡錫主義借屍還魂！“國家機器”全面動員，企圖轉移輿論與民意的焦點，為千夫所指的柯建銘保王護駕，為聲望低迷的賴清德加持沖喜。



李彥秀提到，1950年代的麥卡錫主義，用大規模且不充分的證據，公開指責對方政治上的不忠或顛覆，或者是用不公平的調查或指責來打壓反對力量。賴清德前天才說“最大的權力就是服務，牧羊人身上就應該要有羊群的味道。”結果“國家機器”就全面出動抹黑民代，網軍側翼綠媒群起圍剿，現在又對徐巧芯提告恐嚇。根本就是東廠附身，人人搶當錦衣衛、血滴子。民進黨兩手策略與政治操作不僅拙劣，更是醜陋。