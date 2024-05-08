蔡特赦扁為救賴？前綠委析時間點爆內幕

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月8日電／有媒體報導，蔡英文可能會在卸任前特赦涉貪的陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。對此，已經退出民進黨的前“立委”郭正亮指出，相關報導提到，要以沒收陳水扁新台幣11億不法所得的方式降低衝擊，但據瞭解，這筆錢還沒完全回台灣，若陳水扁此時被特赦了，外界恐會開始追查相關金流，對他而言恐不會有好處。



對於特赦傳聞，陳水扁則表示，“毫無所悉，無從回應！”。已退出民進黨的前“立委”沈富雄7日就表示，“這不會是空穴來風，我嗅到一種味道，就是已經在秘密作業中，而且陳水扁也許也感覺到了，陳水扁是殷殷期待、滿面春風”。



昨天傳出蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，且研議針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，根據“總統”職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。“總統府”發言人林聿禪則回應，仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。“法務部”說，特赦是“總統”權力，目前並未接獲相關公文。



《中時新聞網》報導，郭正亮昨在政論節目《中天辣晚報》被問到“蔡英文傳出要赦扁是拆彈還是裝新的炸彈？”時表示，爆出此消息的《鏡週刊》和蔡比較熟，他們“會不會想找新的老闆？”他指出，作為媒體，《鏡週刊》可以拋出一些球，避免賴清德的尷尬。而且，賴即將上任，有不少要立即處理的事，何必在此時碰必定會引發反彈的赦扁、死刑相關議題?



郭正亮直言，若陳水扁真的被特赦，對蔡英文並沒有好處，而是幫賴清德剪掉了一個火線，因為現在赦扁議題被拋出，引起了廣大討論，可以預見相關民調結果並不會太好，賴也就有理由暫緩此議題了。另外，郭正亮透露，報導雖然說要沒收陳水扁11億不法所得的方式降低衝擊，但他據瞭解，這筆錢還沒完全回台灣。若陳此時被特赦了，外界恐會開始追查相關金流，這對陳而言會有好處？