張平沼：盼兩岸開放觀光旅遊　會全力溝通

海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼在桃園機場接受中評社訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月8日電（記者 盧誠輝）海峽兩岸民意交流基金會董事長張平沼今日率團訪問大陸，成員包括來自企業界、卸任“立委”和現任桃園市議員等一行共25人。張平沼在桃園機場搭機前接受中評社訪問表示，期盼兩岸能儘快開放觀光旅遊，他此行會全力溝通，希望能促成此事，因為這是他的責任與義務。



海峽兩岸民意交流基金會此次組團訪陸共有25人，成員包括台灣商業聯合會理事長張平沼、永慶房產集團董事長孫慶餘、“救國團”主任葛永光和國民黨前“立委”朱鳳芝、丁守中、林建榮、陳根德、陳學聖、郭正亮、李永萍、張慶忠、林滄敏、廖正井、邱文彥、溫玉霞、李德維、親民黨前“立委”柯淑敏、國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、楊朝偉、前屏東迦樂醫院院長龍應達、國民黨前“國大代表”林榮德、匯盈國際投資有限公司董事長林宇晨、香港中文大學和聲書院創辦人李和鑫、大統生技藥業集團董事長黨天健。



張平沼指出，基金會跟全國政協已有十多年的往來歷史，過去每年都會互訪一次，後來因為兩岸關係生變與新冠疫情影響，所以已經有7年沒有互訪，今年全國政協特別邀請他再次率團訪陸，他也欣然答應。



張平沼認為，兩岸本來就應該多交流，多交流才能彼此營造更和諧的氣氛，畢竟大家都不希望有不利兩岸和諧的事情發生，而他擔任基金會的董事長也自覺有這個責任和義務，因為基金會當初成立的目的本來就是在促進兩岸和平與和諧的交流。



他說，有許多現任“立委”都是基金會的會員，國民黨現任“立委”謝依鳳就還是基金會的董事，本來有很多現任“立委”也會隨團訪陸，但後來是因為有些委員已經先跟中國國民黨“立院”黨團總召傅崐萁訪陸，有些則是因為現在“立院”還在開議所以沒有辦法隨行。



張平沼強調，台灣應該多舉辦兩岸和平交流互訪的活動，增進彼此的瞭解。而就他所知，很多大陸民眾都很期盼能再次組團到台灣觀光，而台灣民眾也都很喜歡到大陸去旅遊。如果能恢復到像以前一樣，開放讓兩岸團客都能互訪交流，這是很好的事情，他此行也會多去溝通，盼能促成此事。