提早退休　陳佩琪自嘲：能力不符衛生局要求

民眾黨主席柯文哲與妻子陳佩琪。（陳佩琪Peggy臉書） 中評社台北5月8日電／台灣民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪任職台北市立醫院和平婦幼院區擔任小兒科主任暨專任主治醫師。她7日在臉書發文表示，在聯醫服務36年，還沒屆齡，但正辦理醫院退休手續，9月底將從聯醫提早退休。自嘲原因是個人醫療專業和行政能力不符台北衛生局要求，“做不下去，只好自己滾蛋”，同時期盼官員能給基層人員一絲絲尊重。



對此，聯合醫院回應，尊重陳佩琪個人規劃。聯醫指出，12區院外門診部以各行政區特色作為發展規劃，建構分級醫療社區整合照護，並配合政府推動各項公共衛生業務，以達“一家就診、聯合服務”的理念。台北市衛生局長陳彥元則表示會再瞭解。



陳佩琪臉書全文如下：



很久沒在臉書跟大家聊了，最近有些課要上，也著手辦理醫院退休手續，我確定要在九月底從聯醫提早退休了。



我還沒屆齡，從前人家問我什麼時候退休，我都說還早哩，如今會決定提早離開，不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求（我要強調我的專業領域還是很competent的，很符合聯醫的要求)，衛生局要求的能力不足只好先行走人，目前手續都核准且進行中，就等預訂的退休日子來臨。



想提早告知長期在我這裡追蹤的老病人們，特別是有神經系統疾患的小小病人和已經長大成人的大朋友們，千萬別忘了要繼續追蹤和服藥。



我在聯醫服務36年，現職是院區底下院外門診部的一個小主任，門診的編制衹有醫師一名（中正門診部目前就是我），護理師都還是報備支援來的，門診部類似診所，就一名醫師編制，沒有藥局，沒有醫檢部門，以前主要是幼童施打疫苗和看病為主，也可兼看大人一些尋常疾病和施打大人疫苗，因為小兒科醫師熟悉疫苗，所以很多行政區的院外門診部的主任都是小兒科醫師在擔任，這幾年施打甚多的新冠疫苗、 流感、 肺鏈等等，我們也擔負起了很多北市的公衛任務。