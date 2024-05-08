日前失言道歉　柯建銘未收斂與藍委唇槍舌戰

民進黨團總召柯建銘。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月8日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘6日在“立法院”司法及法制委員會開會時稱0403花蓮地震是“老天有眼”，發言引發爭議。委員會8日繼續開會，柯建銘今天繼續火力全開，與中國國民黨“立委”唇槍舌戰，還猛批藍委羅智強“講瘋話”，態度並沒有因先前失言就有所收斂。



國民黨團提出“立法院”改革五法，包括“立法院”正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、“總統”“國情報告”常態化，以及“國會”調查權、聽證權及藐視“國會”罪、偽證罪。國民黨團版本已經在4月16日送出委員會。



“立法院”司法及法制委員會本周輪值召委為民進黨“立委”鍾佳濱，今日排審民進黨團版本的“立法院”改革法案版本。



假設民進黨團版本無法走出委員會，就只剩下國民黨團版本可以送入院會，然而國民黨團有人數優勢，民進黨版本闖關成功的機會不高。



羅智強表示，國民黨團版本排審時召開過公聽會、專案報告，充分與社會討論，但民進黨並沒有，應該讓社會對民進黨版本都有所瞭解了，例如民進黨拿掉對說謊官員的處法，這件事情要讓大家公評，假設民進黨不開公聽會，不排專報，今日委員會就應散會。



柯建銘則指出，羅智強口才便捷，反應很快，但講話不要亂講一通，說要處罰官員，今天是審查《“立法委員”行為法》，目的是約束“立委”，不是官員，不要牛頭對馬嘴，“你是在說什麼瘋話”，“不要瘋話一直說”。



柯建銘強調，就算說要開公聽會，只要法案出委員會，三讀之前都可以開公聽會。



柯建銘表示，其實國民黨是假公聽會之名阻礙審查，接下來就提散會動議，怎麼會不知道你們在耍什麼。