屏東恆春鎮長：核三延役是在地人希望

核三廠。（照片：台電） 中評社台北5月8日電／曾是賴清德屬意“閣揆”人選的和碩科技董事長童子賢主張核二廠、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，引發輿論關注能源議題。屏東縣恆春鎮長尤史經7日強調，核三廠延役是多數恆春人的希望，童子賢說出了在地的心聲。這也是繼鄰近核二廠的新北市金山慈護宮董事長游忠義表示地方居民從原本反核轉向擁核後，核三廠在地基層，明確表達不反對核電廠延役的聲音。



屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，核三廠延役不是單一問題，相信“中央”都有完整評估，地方政府會配合“中央”做後續處理。民進黨“立委”莊瑞雄則以“屏東又不是次等國民”，明確反對核三延役。



根據《中時新聞網》報導，核一廠位於新北市石門區、核二廠位於新北市萬里區、核三廠位於屏東縣恆春鎮。尤史經說，核三廠延役是多數恆春人的希望，且現在有縣市出現供電不穩狀況，如果核三廠可以延役，相信可以緩解供電問題，童子賢說出了在地的心聲，期許政府可以聽聽各界意見，慎重處理此事。



尤史經強調，核三廠存在對鎮民有莫大意義，尤其每年逾1億2000萬元回饋金，不僅用在家戶回饋上，對社會福利也是一大助力，如學校營養午餐補助、獎學金等，這對弱勢家庭是很重要的協助，這也是多數在地人希望核三廠延役的原因。



尤史經也提到，若核三廠除役可能會造成失業潮，畢竟這也是一個產業，同時核廢料安全措施也是個問題，希望政府可以評估各項考量後再做決定。