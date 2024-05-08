特赦扁海角7億再成熱點　4案停審變燙手山芋

陳水扁2019年8月在臉書貼出與賴清德喝茶的合照。（照片：新勇哥物語臉書粉專） 中評社台北5月8日電／外傳蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，以沒收不法所得新台幣11億元做為交代。“法務部”7日強調，縱使扁獲特赦，扁家被瑞士凍結的不法所得，“法務部”仍持續與瑞士司法互助，將依法追討。台媒報導，而陳水扁除定讞要執行20年的龍潭購地等貪污案外，還有卡在一、二審的4案因病停審中，由於政治敏感，多年來沒有法官敢要求重啟審判。因特赦不及於停審中案件，若要全部特赦，4案何時重審，也引發關注。



“法務部”指出，陳水扁涉龍潭購地收賄案、台北國際金融中心（台北101）前董事長陳敏薰買官收賄案、龍潭購地洗錢案及二次金改之元大併復華案等4案判決有罪確定。總計扁案全部被告應繳罰金及犯罪所得共約新台幣11億4502萬9387.94元。



據台北地檢署統計，經前特偵組要求扁子陳致中匯回瑞士的“海角7億”，目前已陸續執行扁併科罰金為2億5000萬元，另沒收扁犯罪所得共2億9000餘萬元，計扁個人已被執行5億多元。



《中時新聞網》報導，據瞭解，目前扁家被瑞士凍結的資產約10億元，其中包括扁珍涉嫌收受國泰金蔡家3億元部分，北檢仍透過“法務部”與瑞士進行司法互助追討。



對於扁若獲特赦，扁家在海外的龐大不法資產會如何處理？“法務部”說，瑞士仍凍結扁家海外資產，“法務部”隨時掌握進度，瑞士方面在等台灣法院對扁案判決確定，就會啟動後續的發還程序。



“法務部”認為，特赦是免除刑之執行，情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效，但縱使扁獲特赦，“法務部”會依照《刑法》沒收新制規定，繼續追討不法所得。



“法務部”強調，沒收新制是依聯合國反貪腐公約規範及參照先進國家立法例，引進“非以定罪為基礎”之犯罪所得沒收，實現司法正義。