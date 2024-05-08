藍委爆故官管理疏忽　蕭宗煌承諾改進

台北故宮院長蕭宗煌接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月8日電（記者 俞敦平）台北故宮博物院近日被中國國民黨“立委”黃健豪爆出兩件程序上的疏忽，包含文物點交和庫房管理的問題，這些事件引起了民眾對貴重文物安全的關注。對此，台北故宮博物院院長蕭宗煌8日上午於“立法院”受訪時，坦承有疏忽並表示已經建立新的相關SOP。至於清潔人員隨意進出庫房一事，他認為是不能容忍的，也表示已經將違反規定的同仁送考紀會處理。



“立法院”教育及文化委員會邀請台北故宮博物院院長蕭宗煌列席就“回首百年放眼未來－故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討”進行專題報告，並備質詢。



去年，台北故宮博物院將包括翠玉白菜在內的十五件國寶借給台南市美術館展出。展覽結束後，在進行文物點交時，工作人員在離鎮館之寶翠玉白菜約三公分的距離下簽署文件，引起民眾的關注與批評。針對此次事件，南美館承認在點交步驟上存在檢討空間，並已對相關流程進行重新評估和修正。故宮也表示，這次事件反映了典藏人員的失誤，並已經修訂了“文物安全維護作業手冊”，建立了新的文物布展和撤展標準作業程序（SOP）。



對此，蕭宗煌表示，這次事件中的失誤可能是由於工作人員在完成展覽後過於興奮，從而忽略了標準操作程序（SOP）。他指出故宮已經對文物安全維護作業手冊修訂，並對員工進行再教育和再訓練。



此外，黃健豪也爆料，故宮南院日前有外包清潔人員隨意進出庫房。黃健豪表示，庫房內都是國寶級的珍品，理應進行嚴格的進出人員控管，但現在連外包廠商清潔人員都可以自由進出，根本視國寶於無物。黃健豪也質疑，這是民進黨政府執政後，大力推行去中化下所導致的對中華古文物的不珍惜。