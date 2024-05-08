台北故宮改組降級? 蕭宗煌：現階段不適合

台北故宮院長蕭宗煌受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月8日電（記者 俞敦平)賴清德的新“內閣”名單幾乎都已底定，獨缺台北故宮博物院院長未定案。針對外界傳聞故宮可能被降級，故宮博物院長蕭宗受訪時並沒有明確表達反對，但也表示現階段不適合針對故宮進行組改。至於去留問題，蕭宗煌強調，政務官的去留一直是上級領導的決定。



“立法院”教育及文化委員8日上午邀請故宮院長蕭宗煌就“回首百年放眼未來-故宮定位與部會級博物館公共責任總檢討”進行專題報告，並備質詢。



由於離520的新政府上任，不到兩個禮拜但“內閣”名單中唯獨故宮院長還遲遲沒有公布，因此外界有傳聞說故宮將被降級。對於故宮組織可能的改造，蕭宗煌表示，這一直是“行政院”的職權範圍內的事情。他回顧過去，故宮已經進行了相關的研究調查，並已將報告提交給人事總處。他認為，任何組織改革都應該聽取更多社會意見，同時也要考慮到同仁的權益。



蕭宗煌說明，目前故宮正在執行新的計劃，包括典藏品的改箱工作，以及其他多項事務。他個人認為，若在此時進行組織改造，可能會影響到故宮的整體穩定。因此，從他的立場來看，現階段進行組織改革並不適宜。

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對於他個人的去留蕭宗煌強調，政務官的去留一直是上級領導的決定，他自上任以來便深知此一邏輯。他提到，故宮作為一個獨立的文化機構，應該擁有自己的空間，遠離政治干擾，並專注於行政管理的良好運作，這是博物館運營的關鍵。