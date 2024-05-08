藍再擋涉密委員赴陸報備條文　嗆違權力分立

國民黨提散會動議，綠召委鍾佳濱還一度要讓范雲發言，引發藍軍不滿。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月8日電（記者 楊騰凱）“立法院”司法及法制委員會今日審查民進黨團版本的“立院”改革法案，其中要求曾參加秘密會議的“立委”及其關係人若要赴大陸、香港、澳門應事先報備。此條文遭中國國民黨“立委”怒批是限制遷徙自由，爭議很大。國民黨團總召傅崐萁還在會上大怒拍桌，並率藍委提議散會，擋下修法審查。



司法及法制委員會本周輪值召委為民進黨“立委”鍾佳濱，今日排審民進黨團版本的“立法院”改革法案版本。其中民進黨賴瑞隆等人所提的《“立法委員”行為法》部分條文修正草案當中要求，曾參加秘密會議的“立委”及其關係人，若要赴陸港澳應報備，遭藍委群起攻之。



國民黨團首席副書記長林思銘指出，要求限制到大陸港澳旅遊，限制人民行動自由，這個條文爭議非常大。如果“立委”赴大陸港澳要受到行政機關審查，這已經違反權力分立的原則了。



藍委翁曉玲表示，法律上的比例原則就是不要大砲打小鳥。今天民進黨提的相關法案，所謂的“立委”關係人”範圍太大，涉及“立法委員”助理以及其配偶子女等，大家現在到大陸、港澳旅遊、就學的情形頻繁，那為什麼要讓這些人的資訊公開？這已經嚴重違反比例原則。



翁曉玲痛批，前民進黨“立委”趙天麟有中國大陸籍的小三，此案都還沒查清楚，有多少民進黨“立委”曾經去過大陸拿學位，要不要查查看他們之前洩漏多少秘密？這些事情都沒查清楚，現在還想來擴大整個規範，不當約束“立委”以及助理、家屬，這樣的約束合理嗎？