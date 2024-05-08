蔡卸任前赦扁？鍾小平：蔡賴派系內鬥

國民黨台北市議員鍾小平、林杏兒、楊植斗赴台“監察院”，檢舉柯文哲涉嫌圖利。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月8日電（記者 張穎齊）外傳蔡英文將在卸任前特赦陳水扁，中國國民黨台北市議員鍾小平8日表示，陳水扁汙了台灣那麼多錢，但蔡英文8年任內不談特赦，卸任前談，就是因為心慌了，丟議題與賴清德在內鬥，英派在賴上任後即將沒落，英系這招還滿厲害的。



鍾小平與國民黨台北市議員林杏兒、楊植斗今日上午赴“監察院”，檢舉台灣民眾黨前台北市長柯文哲在任內的台北市萬大路果菜市場案，涉嫌圖利中華工程。並接受媒體時事聯訪。



記者問，媒體報導傳出蔡英文將特赦陳水扁，中廣董事長趙少康痛批陳水扁貪的11億元新台幣，其中有8億元可能收不回公庫，要求蔡要對陳提出“認錯、道歉、還錢”三項條件缺一不可。



鍾小平直言，陳水扁貪了台灣11億元，蔡英文8年任內卻都不談特赦，現在才談，代表蔡英文心慌了，英派將沒落了，賴清德原本的派系新潮流與前“行政院長”蘇貞昌的蘇系已聯合，可看到他們在新北市長就會推蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧，高雄市副市長更推薦蘇系的“數位發展部次長”李懷仁。



鍾小平說，“正國會”與英派在賴清德上任後，是唇亡齒寒，而陳水扁還是有點力量的，因此英派丟出這個議題來為難賴清德新潮流，實際上就是蔡英文與賴清德及其派系的內鬥，陳水扁特赦後，陳水扁兒子陳致中還能不能再出來參選民代呢？他認為蔡英文這招還滿厲害的。



隨後，鍾小平、林杏兒、楊植斗也痛批柯文哲涉嫌貪污，圖利中華工程前董事長沈慶京，將檢舉函遞給“監察院”“監委”。