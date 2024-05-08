徐巧芯打臉吳釗燮　密件來自捷克雜誌

針對遭蔡政府告洩密一事，藍委徐巧芯今天公佈密件來源是捷克官方雜誌。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”徐巧芯日前爆料蔡政府援助烏克蘭1千萬美元的計劃，是透過“捷克衛生科技院”（CHTI）執行，質疑政府圖利特定組織，“外交部”昨大動作告發徐巧芯涉犯洩密罪。徐巧芯今日在“立法院”受訪時回擊，拿出“外交部”所謂的密件資料，其實是今年3月26日捷克的官方雜誌就已完整刊登，質疑捷克政府可以公開資訊，蔡政府卻要遮遮掩掩？



徐巧芯也反嗆“外交部”說，“告洩密，要告我哪一點？”“還去按鈴以為很屌喔？”、“難道‘外交部長’吳釗燮下一步要對捷克提告嗎？告捷克外交部刊物洩密了嗎？”



台“外交部”條法司副司長許柏逸昨赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。



徐巧芯今天上午受訪指出，公開事情不是秘密，這是“中華民國”法律重要的原則，她今天提供的是捷克外交部國際期刊，提到捷克公司與政府合作，在台灣政府支持下，幫助烏克蘭，金額達25億克朗，跟她揭露的資料一樣。



徐巧芯說，為何捷克政府可以表達，民進黨政府卻要遮遮掩掩？這份資料不應該是密件，期刊內容寫得更多。捷克公開的是，台灣方要求，錢給“捷克衛生科技院”CHTI，再採購，如何採購，怎麼遴選，為何規避政府採購法？而她提出是其中一件，總共援助烏克蘭計劃，總金額高達1億美元，推估下有12億新台幣，無法接受“國會”監督，流向不明。