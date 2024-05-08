盧秀燕憶安排馬Long　stay引人聯想

台中市長盧秀燕視察“美村綜合服務園區”新建工程。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月8日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕今天視察“美村綜合服務園區”新建工程，該建物前身是軍方的聯勤招待所，後移交給台中市府管理活化。盧秀燕致詞提到，這處園區是台中市區重要的歷史地標，她曾在馬英九投入第一任大選時，安排馬入住Long stay，是很難忘的回憶，這裡與她有深厚的情感連結。盧被視為2028大選可能人選，主動提及與馬英九的互動，引人聯想。



台中市政府打造“美村綜合服務園區”，將閒置的聯勤招待所改建活化，未來將規劃包含親子館、高齡友善就業商店、世代共融基地、聯勤展示廣場、婦女發展基地、公托、非營利組織、志工服務中心及兒童運動中心等多元空間，預計明年4月完工。



盧秀燕8日到工區視察施工進度，強調她對美村綜合服務園區非常重視，因為該園區未來將成為重要的社會福利與非營利組織進駐的公共建築，也將是傳承老台中人歷史記憶的地標。



盧秀燕指出，該建物於1962年啟用，最早是美軍俱樂部，美軍撤離後由軍方聯合後勤司令接管，設立聯勤招待所營運。在她擔任“立委”時，因為長年在“國防”外交委員會，對這裡很熟悉，更曾經帶馬英九來入住！

