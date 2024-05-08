柯建銘失言賴清德淡定　傅崐萁：可見多傲慢

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月8日電（記者 楊騰凱）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘6日在司法及法制委員會開會時稱0403花蓮地震是“老天有眼”，發言引發爭議。對此，中國國民黨團總召傅崐萁今日在“立法院”受訪表示，民進黨賴清德至今都沒對柯建銘言論道歉，可見即將上任的“賴政府”態度傲慢，希望賴可以盡快道歉。



傅崐萁表示，到今天為止，賴清德還沒有針對柯建銘這種啃食人血饅頭的發言表達意思，甚至連道歉都沒有。這可以顯示出，即將上任的賴清德新政府還是非常傲慢，踐踏災民之後，竟然完全沒有表達意思。看看民進黨拿到權力之後，對待災民是什麼態度，我們深表遺憾，希望賴清德可以盡快致歉。



另一方面，國民黨團昨日在日在程序委員會中提案，將邀賴清德520就職後赴“立法院”報告，那麼報告形式是否要採即問即答？



傅崐萁表示，賴清德在大選之前就清楚表達他願意到“立法院”進行“國情報告”，依照《“憲法”》，本來“總統”就有義務到“立法院”進行“國情報告”並且要對相關問題予以回答。賴清德即將就職，在國民黨的立場，是希望賴清德可以履行選前的政見，能夠到“立法院”面對新民意進行報告並備詢答。



傅崐萁指出，昨天“立法院”程序委員會提出邀請賴清德“國情報告”的相關內容，朝野一起來討論。對於什麼樣的方式，他都盡可能會尊重，就由朝野一起協商，希望能夠展現《“憲法”》賦予“立法院”的責任，讓領導人可以到“立法院”報告履行義務。