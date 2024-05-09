白委不再團進團出？林育先：綠操作痕跡明顯

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月9日電（記者 蔣繼平）民進黨“立法院”黨團是否維持投票“團進團出”，掀起藍綠白競合。台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先接受中評社訪問表示，基層黨員對於黨團沒有提出自己的版本較不接受，這一點柯文哲主席已認知才會做調整，但是藍綠都想打破關鍵少數，改變“立院”生態，而最急的就是早已15連敗的民進黨，綠怕討不到便宜，急於操作的痕跡太明顯。



目前藍綠都想打破關鍵少數，看誰抓住越多的散沙，誰就得利，林育先表示，最想要看到民眾黨分裂的就是民進黨，甚至媒體還統計民進黨法案已經15連敗了，民進黨當然希望操作藍白分裂，不然綠根本討不到便宜。且民眾黨是在野黨，站在強力監督執政黨的角色，綠白要合作看來是沒有跡象。



針對“團進團出”，投票採取一致性與否的討論，林育先認為有兩個層面，大部分議題需要團進團出，否則會沒有影響力，被各個擊破，最後還是回到藍綠共治，民眾黨必須有主體性，除非特殊議題還沒有共識，就可以考慮開放各自投票，畢竟民眾黨才八席而已，藍綠兩黨都希望把民眾黨擊破，這樣“立院”局勢就會不一樣。



林育先認為，對柯文哲主席威信沒有太大影響，一直琢磨團進團出沒有太大意義。團進團出代表一種約束，團結的政黨黨團，反之若沒有投出完整八票，也會被作文章，但柯不喜歡祭出甲動，因為希望每個人都有自主性，所以用約束力來見縫插針，對黨內作用不大，但操弄輿論會影響觀感，因此黨團最好都需要事先做出充分說明及表態。



林育先，1984年生，屏東人。高雄餐旅大學旅遊管理研究所碩士、義守大學資訊工程系管理組博士候選人。曾任國民黨屏東縣黨部代理主委、書記長，2022年從藍營轉投白營，擔任民眾黨屏東縣黨部主委至今。



近期媒體報導民眾黨“立委”在“立法院”投票可以不用“團進團出”，掀起“立院”藍綠白競合之戰討論。林育先認為，在地方基層走訪，基層黨員比較介意在法案議題上沒有提出黨團自己的版本，不管棄權或同意，都應該要先說明，否則會讓民進黨有機會操弄成民眾黨不表態，放棄了權力變成小藍。



由於大環境媒體失衡，林育先表示，需要靠自己傳達第一手資訊給民眾，等到被帶風向時真的來不及，上週柯主席來到屏東進行座談，聽到基層反應時，已表達明確認知這一點，被特定媒體操弄帶風向，基層會非常焦慮，會造成很多不必要的誤解，因此也獲主席認同。