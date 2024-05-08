藍擋涉密委員赴陸報備　柯建銘：引清兵入關

司法及法制委員會再度以散會收場，民進黨團會後再度召開記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員會今天再度以散會收場。民進黨“立法院”黨團總召柯建銘等人在會後再度召開記者會，痛批中國國民黨與台灣民眾黨沒收委員會。柯建銘表示，今天主要審查“立委”到中國大陸必須要報備的條文，但國民黨一派胡言說人民有遷徙自由，依照“憲法”是有比例原則，國民黨卻要門戶洞開，要引清兵入關。



司法及法制委員會今日審查民進黨團版本的“立院”改革法案，其中要求曾參加秘密會議的“立委”及其關係人若要赴大陸、香港、澳門應事先報備。此條文遭中國國民黨“立委”怒批是限制遷徙自由，爭議很大，國民黨團總召傅崐萁還在會上大怒拍桌，並率藍委提議散會，擋下修法審查。



民進黨“立法院”黨團一開始召開記者會，先播放一段國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁拍桌畫面。黨團幹事長吳思瑤說，司法法制委員會已經第五度被散會，在國民黨多數暴力之下，與民眾黨黃國昌神隱之下，再度散會。



但她也口誤說，“我們傅總召好大”，趕緊改口說，不是，是他們傅總召好大。一拍桌就散會，傅崐萁說“立委”行為法不用再開了，浪費人民生命。

