工總挺核電直諫能源政策錯誤　賴清德沒回應

工總理事長潘俊榮接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）台灣工業總會8日上午舉辦理監事聯席會議，工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，榮譽理事長、聯華神通集團董事長苗豐強受訪時都建議政府考量核電議題、重新檢討能源政策，這是很好的時間，產業界非常擔心缺電。不過，賴清德致詞時並未著墨核能，僅有“行政院副院長”鄭文燦提到，核電還不是RE100認可的範圍，但核電是一個無碳電力，需要充分的立法討論與社會共識。



苗豐強認為，當初是能源政策錯誤，導致現在能源成本很高，台灣沒有本錢，因為所有的發電原料都得進口，又不用核能。



曾是賴清德屬意“閣揆”人選之一的和碩董事長童子賢近來多次提及“以核養綠”的核能主張，主張核二廠、核三廠延役，並引進芬蘭OL3新型核電廠，可為台灣帶來30%至32%的核能發電，且台灣平均電價馬上會下滑約30%。引起台灣社會關注核能議題。



台灣工業總會8日上午舉辦第13屆第1次理監事聯席會議，賴清德、“行政院副院長”鄭文燦、台灣民眾黨主席柯文哲、工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，工總榮譽理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，榮譽理事長、金仁寶董事長許勝雄等人都與會。

