把捷克公開資料當機密　台官員稱中國因素

田中光接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月8日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯近日爆料台“外交部”與捷克簽訂密約，以1000萬美元援助烏克蘭，遭到台“外交部”提告洩密。國民黨“立委”馬文君今天質詢也替徐說話，詢問為什麼捷克都已經公開的資料，台灣還要列為機密資料，台“外交部次長”田中光則回嗆說，因為捷克沒有中國大陸對付他們。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理“國防部”、“外交部”、“僑委會”、“退輔會”等預算凍結案。



馬文君質詢提到，“外交部”相關業務對於國際援助著墨很多，但是“外交部”氣急敗壞告了“立委”，有關於烏克蘭重建初級夥伴關係列為密件？田中光說，是，因為烏克蘭跟捷克相近，我們第一時間就協助難民，把台灣與世界民主國家緊密連結在一起。



馬文君指出，協助難民相信民眾沒有反對，預算審查也沒有受到影響，但是既然付出這樣資金預算，我們列為密件援助烏克蘭部分他們怎麼看待。田中光則說，捷克要怎麼做有他們制度。



馬文君說，我們給錢的國家列機密，但是捷克都公開了，其他貨物有台灣政府資助，支持條件是30%供貨量要來自台灣企業，為什麼有三成不是由我們直接採購，為什麼要把錢給外國再由外國採購台灣貨品？



田中光則嗆說，因為捷克沒有中國對付他們。

