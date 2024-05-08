台灣新社反赦扁　赴民進黨中央招魂

游智彬發起成立的“台灣新社”，8日上午赴民進黨中央黨部以招魂儀式召喚民進黨魂。（照:台灣新社提供） 中評社台北5月8日電／桃園市政顧問游智彬發起成立的“台灣新社”8日上午赴民進黨中央黨部以招魂儀式召喚民進黨魂。游智彬表示，民進黨“清廉、勤政、愛鄉土”的標語仍高掛該黨中央黨部，然而，民進黨早已失魂沉淪為“重權重勢重粉味，愛錢愛利愛查某”的黑白金權共治的“類幫派”邪惡勢力。因此，台灣新社特別選在民進黨開中常會時，呼籲民進黨人深刻反省檢討，重新找回失去的黨魂。



游智彬在民進黨中央黨現場提出4大訴求：



1、反特赦陳水扁，陳水扁全家貪污，罪證確鑿，老子壞蛋兒子混蛋，貪污11億的人可以假裝漏尿，矇騙國人，跟民進黨上下交相賊？陳水扁三級貧戶卻可以住豪宅，如果靠當律師住豪宅我是沒有意見，但是靠貪污掠奪人民財富和國家資產，那我們同意嗎？



2、調查潘孟安，潘孟安在屏東縣長任內瘋狂蓋光電，百里種樹涉嫌圖利廠商要不要調查？敢不敢調查？呼籲賴清德出來面對。賴清德你有聽過台北天龍國，屏東孟安國嗎？



3、響應黃國昌519行動，519民眾黨到中央黨部街頭行動，呼籲全民一起來，檢視民進黨，施壓賴清德。



4、保民生 通兩岸，民進黨的黨魂愛鄉土，呼籲賴清德放下抗中保台，才是真正愛台灣，接好習近平的球，讓台灣觀光業真正活過來，大陸同胞走進來，台灣貨出去。



游智彬表示，據聞5月19日民眾黨“立委”黃國昌等人要向賴清德的執政黨嗆聲，啟動第三波民主運動、“國會”改革、倡議廢除“監察院”等。台灣新社計劃聲援該活動並號召各領域公民團體跨越黨派歧見，捐棄統獨意識型態，並共襄盛舉，到北平東路民進黨中央黨部恭送蔡英文貪腐政權惡勢力一路歸西好走。期許甫退出新潮流的賴清德能恪守“清廉勤政愛鄉土”的黨魂，守護台灣、捍衛“中華民國”。

