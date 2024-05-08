工總巧遇　傅崐萁喊加油柯P自嘲著火了

國民黨團總召傅崐萁笑著走向民眾黨主席柯文哲，並握手喊“加油”。（中評社） 中評社台北5月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近期發文表態“賴清德做得對，民眾黨也支持”，讓綠白瀰漫曖昧氛圍，但賴、柯2人8日雖同場出席台灣工業總會理監事聯席會議，卻王不見王未碰面。



反倒是柯文哲要離開時，巧遇中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁，傅崐萁特別笑著走向柯文哲，並握手喊“加油”。而近期遭台智光、北士科、京華城“三大案”纏身的柯文哲則無奈自嘲說，全身都著火了還加油。



台灣工業總會8日上午舉辦第13屆第1次理監事聯席會議，賴清德、“行政院副院長”鄭文燦、台灣民眾黨主席柯文哲、工總理事長、工信集團總裁潘俊榮，工總榮譽理事長、聯華神通集團董事長苗豐強，榮譽理事長、金仁寶董事長許勝雄等人都與會。



柯文哲會後被媒體堵訪問到，魚果市場與南港轉運站遭質疑是第4、第5弊案，柯文哲先是哇了一聲，才說，全天下哪有那麼多弊案？有人去告他，他就變被告啊，好啦、好啦，哪有那麼多貪污案？



至於在台北市聯合醫院和平婦幼院區擔任小兒科主任暨專任主治醫師的妻子陳佩琪，7日宣布9月底將提早退休，柯文哲說，要找工作了，陳佩琪不兼差，他就沒收入了，陳佩琪一定要找到工作，看哪家門診缺醫生，但不會自己開診所，給人家僱用比較簡單。